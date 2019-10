Wer sehen will, wie gute Klimaschutzmaßnahmen aussehen, der schaue gen Westen. Im letzten Jahr hat die niederländische Regierung beschlossen aus der Förderung von Erdgas bis zum Jahr 2030 auszusteigen. Die Niederlande sind der größte Erdgasproduzent und -exporteur der EU. Doch allen wirtschaftlichen Folgen zum Trotz steigen sie aus. Das bedeutet erhebliche finanzielle Einschnitte für das Land am Meer, aber die Sicherheit der eigenen Bevölkerung hat Vorrang. Tatsächlich waren es nicht einmal die CO2-Werte und die Angst vor dem steigenden Meeresspiegel, die die Regierung in Den Haag zu dieser drastischen Maßnahme verleitet hatten, sondern schlicht die Angst vor Erdbeben. Doch diese Sorge vor weiteren Erdstößen bescherte den Niederlanden eine der wirkungsvollsten Klimaschutzmaßnahmen in der EU.

Niederlande mutig, Deutschland frickelt

In Deutschland dagegen frickelt die große Koalition seit Monaten an einem Maßnahmenpaket, das ausdrücklich dem Klimaschutz dienen soll und trotzdem weit hinter den Maßnahmen unserer Nachbarn zurückbleiben wird. Ein schneller Ausstieg aus dem klimaschädlichen Braunkohleabbau, das wäre wirkungsvoll! Wenn die große Koalition auch so einen mutigen Schritt à la Niederlande gewagt hätte, statt diesen unübersichtlichen Maßnahmenkatalog zusammenzustellen, dann wäre dieses Land auch wieder ein Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Aber so?

Dass wir mit diesem Klimapaket das mittelfristige Ziel erreichen, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber dem Niveau von 1990 zu senken, bezweifeln nicht nur die wütenden Demonstranten, sondern auch unabhängige Energie- und Klimaexperten. Hier die Ölheizung raus, da die Mehrwertsteuer für Bahntickets runter... ja, da ist schon viel Schönes bei, aber es wird nicht reichen, beziehungsweise es ist mit Blick auf die Erhöhung der Pendlerpauschale und den moderaten Anstieg der Benzinpreise sogar kontraproduktiv.

Ohne Sanktionen funktioniert es nicht

Doch der größte Webfehler liegt woanders: Wenn die vorgegebenen CO2-Werte in den jeweiligen Bereichen und den zuständigen Ministerien für Gebäude, Verkehr oder Landwirtschaft wieder überschritten werden, passiert: nichts! Für das erneute Verfehlen der Klimaziele sind keine Sanktionen vorgesehen! Und so soll Deutschland bis 2050 klimaneutral sein? Sicher nicht! Aber der Meeresspiegel steigt weiter, das ist sicher!