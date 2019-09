Die SPD sieht noch Beratungsbedarf beim geplanten Klimaschutz-Paket der großen Koalition.

Es müssten noch eine ganze Reihe von Problemen miteinander diskutiert und gelöst werden, erklärte der kommissarische Parteivorsitzende Schäfer-Gümbel in Berlin. Man brauche eine Einigung über alle Punkte.



Am Freitag will das sogenannte Klimakabinett der Bundesregierung das gesamte Maßnahmenpaket beschließen. Die Kosten belaufen sich dem Vernehmen nach auf gut 40 Milliarden Euro bis 2023 und sollen unter anderem über eine Kohlendioxid-Bepreisung finanziert werden.



Der Bund der Steuerzahler kritisierte die diskutierte Erhöhung der Energiesteuern. Dies würde nicht zu einem geringeren CO2-Ausstoß führen, sondern zu höheren Preisen. Zudem wandte sich der Steuerzahlerbund gegen neue Schulden und forderte vielmehr Einsparungen bei anderen Ausgaben.



Politiker mehrerer Parteien hatten zuvor eine Abkehr vom Prinzip der Schwarzen Null - also einer Politik ohne Neuverschuldung - gefordert. Die Phase enorm niedriger Zinsen müsse für Investitionen genutzt werden, hieß es.