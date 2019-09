Bundesforschungsministerin Karliczek hat dazu aufgerufen, bei der Ausgestaltung der Klimapolitik gesellschaftliche Gruppen und Verbände eng einzubinden.

Mit Blick auf die im Klimakonzept der Bundesregierung vereinbarte jährliche Überprüfung der Maßnahmen sagte die CDU-Politikerin, in dieser Frage sei es wichtig, einen intensiven Dialog zu führen. Dieser müsse Umweltverbände einbeziehen, aber auch Bewegungen wie Fridays for Future und andere Gruppen. Eine Spaltung der Bevölkerung werde dem Klimaschutz nicht helfen, erklärte Karliczek.



Aus Sicht der Grünen-Vorsitzenden Baerbock sind Verbote in der Klimapolitik unausweichlich. Für sie sei das Ordnungsrecht das zentrale Element, sagte Baerbock im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Dinge zu verbieten sei sozial gerechter, als sie immer teurer zu machen.



Das Interview der Woche mit Annalena Baerbock hören Sie im Anschluss an diese Nachrichtensendung.