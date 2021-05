Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat die Verschärfung der deutschen Klimaziele als hektisches Vorgehen bezeichnet.

Es sei schwer nachvollziehbar, auf welcher Basis die Regierungsparteien so spontan zur Überzeugung gelangten, die Klimaneutralität bereits im Jahr 2045 statt 2050 zu erreichen, heißt in einer Mitteilung des BDI. Es fehle an Konzept, Strategie und realistischer Planung, wie das für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen funktionieren solle. Der BDI forderte mehr Unterstützung bei Investionen und Schutz gegen internationale Wettbewerbsnachteile.



Bundeskanzlerin Merkel warb beim Petersberger Klimadialog für eine internationale Ausweitung des Preises auf den CO2-Ausstoß. Sie halte das für ein besonders geeignetes Instrument der Lenkung, sagte die CDU-Politikerin in der Videokonferenz mit Vertretern von rund 40 Staaten. Es biete sich an, ihn auf weitere Sektoren auszuweiten.

