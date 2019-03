Bundesregierung, Spitzenpolitiker der Großen Koalition und Mitglieder einer Regierungskommission zur Mobilität beraten heute über Klimaschutz im Verkehr.

Im Mittelpunkt des Treffens im Kanzleramt stehen die Empfehlungen einer Arbeitsgruppe, die sich mit Einsparmöglichkeiten bei Treibhausgasen befasst. Seit 1990 ist der Ausstoß von klimaschädlichem CO2 im Verkehrssektor nicht zurückgegangen. Die Öffentlichkeit soll über Ergebnisse der Beratungen zunächst nicht informiert werden: Die Bundesregierung gab an, es gehe um generelle Zukunftsfragen und um den Arbeitsstand der sogenannten "Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität" NPM.



In zwei Wochen will die NPM einen ersten Bericht zum Klimaschutz vorlegen.