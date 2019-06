Chile will in gut 20 Jahren ohne Energie aus der Verbrennung von Kohle auskommen.

Präsident Piñera kündigte in Santiago de Chile an, die acht ältesten Kraftwerke würden bereits bis 2024 abgeschaltet. Bis 2040 sollten dann auch alle restlichen Anlagen vom Netz genommen werden. Damit beseitige man eine der größten Quellen für Treibhausgase und trage zur Erreichung der Weltklimaziele bei, betonte Piñera.



Derzeit bezieht Chile rund 40 Prozent seiner Energie aus der Kohleverstromung. Etwa 45 Prozent stammen laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur aus erneuerbaren Energieträgern. Bis 2030 will die chilenische Regierung demnach ihren Anteil auf 70 Prozent erhöhen.



Im Dezember ist das südamerikanischen Land Gastgeber der UNO-Klimakonferenz.