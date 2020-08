Im rheinischen Braunkohlerevier haben zahlreiche Menschen erneut gegen die Zerstörung weiterer Dörfer protestiert.

Zu der Kundgebung aufgerufen hatten mehr als 20 Organisationen, darunter der BUND, Greenpeace und Fridays for Future. An der Demonstration beteiligten sich nach unterschiedlichen Schätzungen zwischen 1.000 und 3.000 Menschen.



Am frühen Morgen besetzten Demonstranten einen Schaufelradbagger. Dabei soll es nach Darstellung der Umweltschützer zu Handgreiflichkeiten von Seiten des firmeneigenen Sicherheitsdienstes gekommen sein. Ein RWE-Sprecher wies die Darstellung zurück.



Ursprünglich war für den Tagebau Garzweiler II ein Betrieb bis 2045 geplant. Trotz des inzwischen beschlossenen Kohleausstiegs bis spätestens 2038 sollen die verbleibenden Orte noch im Laufe der kommenden Jahre abgebaggert und die Bewohner umgesiedelt werden.