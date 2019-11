Die kommissarische SPD-Vorsitzende Dreyer kritisiert die Klima-Beschlüsse des Grünen-Parteitags als neoliberal.

Ein CO2-Einstiegspreis von 60 Euro, wie die Grünen ihn gefordert hätten, sei für die Sozialdemokraten nicht der richtige Weg, sagte Dreyer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Für weite Teile der Gesellschaft seien 60 Euro nicht zu bewältigen, weil sich der CO2-Preis direkt auf die Benzin- und Heizkosten auswirke.



Die Grünen hatten auf ihrem Parteitag am Wochenende ab 2020 einen CO2-Preis pro Tonne in Höhe von 60 Euro gefordert. In den Jahren darauf soll er angehoben werden. Allerdings soll ein Gremium auch soziale Auswirkungen kontrollieren und gegebenenfalls eingreifen.