Die Klimakrise ist nach Ansicht von Eckhart von Hirschhausen die größte Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts.

"Menschen sterben durch Flut, Dürre und Hitze - jetzt auch in Deutschland, aber in völlig anderen Dimensionen in anderen Regionen der Welt", sagte der Arzt und Wissenschaftsjournalist im Deutschlandfunk (Audio-Link). Deshalb müssten die Menschen ihre Lebensgrundlage mit oberster Priorität schützen. Als Beispiele nannte von Hirschhausen die "Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken, Pflanzen zum Essen". Denn: Gesunde Menschen gebe es nur auf einer gesunden Erde. Deshalb muss die Politik seiner - medizinischen - Ansicht nach viel mehr für Klimaschutz tun.



Dass allein der freie Markt für mehr Klimschutz sorgen könnte, glaubt der Autor und Fernsehmoderator nicht. Dem Markt seien die Menschen egal und für Prävention gebe es kein Geschäftsmodell, denn an gesunden Menschen verdiene niemand. Aber: "Das, was wir zu verlieren haben, ist im wahrsten Sinne unbezahlbar."

"Marktwirtschaft macht die effizienteste Klimapolitik"

Der klimapolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Lukas Köhler, hingegen ist davon überzeugt, dass die Martkwirtschaft die effizienteste Klimapolitik macht. Zwar müsse die Politik die Rahmenbedingungen so setzen, dass das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens erreicht werden könne und dazu etwa ein klares CO2-Limit setzen, sagte Köhler ebenfalls im Deutschlandfunk.



Der Markt aber könne am besten für neue Innovationen sorgen und neue Lösungen für alte Probleme finden. Köhler setzt dabei auf Ingeniere, Techniker und "alle, die ihr Leben leben". Sie zusammen sorgten dann dafür, dass die notwendige Reduktion von Treibhausgasen erreicht werde, dass CO2 gespeichert werden könne, dass Wälder wieder aufgeforstet und Moore renaturiert würden.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.