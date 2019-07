Der FDP-Vorsitzende Lindner ruft zu einer parteiübergreifenden Verständigung im Kampf gegen den Klimawandel auf.

Klimapolitik habe das Potenzial, die Gesellschaft ähnlich zu spalten wie die Flüchtlingspolitik, sagte Lindner der Funke-Mediengruppe. Dies könne man vermeiden, wenn sämtliche in Bund und Ländern regierenden Parteien an einen Tisch kämen. Schließlich bedürften alle grundlegenden Veränderungen einer Mehrheit sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat, betonte Lindner. Daran ändere auch eine Bundestagswahl nichts.



Derweil warnte Mieterbund-Präsident Siebenkotten vor zusätzlichen Belastungen für Mieter, sollte das Heizen in Gebäuden durch eine CO2-Steuer verteuert werden. Diese hätten gar keinen Einfluss darauf, wie ihre Wohnung geheizt werde. Vielmehr entschieden hierüber die Vermieter, die deshalb auch die Mehrkosten tragen müssten.