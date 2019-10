Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" ruft die Bundesregierung auf, das vorgestellte Klimapaket grundlegend zu überarbeiten.

In einem Offenen Brief heißt es, die Pläne seien eine politische Bankrotterklärung. Mit ihrem Eckpunktepapier ignoriere die Regierung nicht nur den Wunsch hunderttausender junger Menschen nach einer lebenswerten Zukunft, sondern auch die Weckrufe aus der Wissenschaft. Die Initiative beklagte, mit dem Paket werde die Bundesregierung ihre eigenen Klimaziele für 2030 verfehlen. Die Fridays-for-Future-Bewegung sprach der Regierung deshalb die Handlungsfähigkeit ab. - Gleichzeitig rief sie für den 29. November erneut zu einem weltweiten Protesttag mit Klimastreik auf. Der Termin liegt kurz vor Beginn der Weltklimakonferenz in Chile.