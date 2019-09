Der Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag, Hofreiter, hat von der Regierung schnell wirksame Maßnahmen zum Klimaschutz gefordert.

Hofreiter sagte der "Rheinischen Post", er hoffe, die CDU nutze ihr heutiges Treffen zum Thema, um aus dem - Zitat - "Klima-Koma" zu erwachen. Die Union habe wirksame Maßnahmen in der Vergangenheit immer wieder ausgebremst. Auch heute gebe es ein Durcheinander von Einzelmaßnahmen, die der Herausforderung in keiner Weise angemessen seien.



Die CDU berät heute über ihr künftiges Konzept zur Klimapolitik. Der Unionsfraktionsvorsitzende im Bundestag, Brinkhaus, sagte im Deutschlandfunk, ein wichtiges Element sei die Bepreisung von CO2, aber auch konkrete Maßnahmen beispielsweise zur Förderung des Öffentlichen Nahverkehrs. Auch die CSU-Landesgruppe im Bundestag spricht heute über ihre Vorschläge. Am 20. September entscheidet das Klimakabinett der Bundesregierung über die künftigen Maßnahmen.