Fast 70 deutsche Unternehmen haben dazu aufgerufen, nach der Corona-Krise mit einem Klima-Konjunkturprogramm die Wirtschaft krisenfester zu machen.

In einem heute veröffentlichten Appell anlässlich des "Petersberger Klimadialogs" heißt es, gerade jetzt gehe es darum, bei der Klimapolitik auf dem Erreichten aufzubauen. Die Ausgestaltung und Umsetzung entsprechender Maßnahmen

müssten konsequent weitergeführt werden. Ziel müsse es sein, Klimaneutralität durch eine hohe Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen. An dem Aufruf beteiligt sind Unternehmen wie etwa Thyssenkrupp, Allianz, Bayer und die Telekom. - Zum Auftakt der zweitägigen Video-Konferenz hatte Bundesumweltministerin Schulze inmitten der Coronakrise schärfere Klimaziele als Impuls für die Wirtschaft verlangt. Es sei wichtig, dass die EU noch in diesem Jahr ein klares Signal sende, erklärte die SPD-Politikerin. An dem "Petersberger Klimadialog" nehmen Vertreter von rund 30 Ländern teil.