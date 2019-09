Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer beklagt beim Klimaschutz eine Lücke zwischen den deutschen Zielen und den bislang tatsächlich eingeführten Maßnahmen. Mit Blick auf die nächste Sitzung des Klimakabinetts in rund zwei Wochen mahnte sie die Partner in der Großen Koalition im ARD-Fernsehen zur Eile.

Bei dem Thema müsse man nun den Turbo einlegen. Die für 2020 gesteckten Klimaziele - die Deutschland verpassen wird - müssten schnellstmöglich erreicht werden. Die Ziele für 2030 müssten dann "verlässlich" erreicht werden, damit man 2050 "wirklich klimaneutral" sei.

"Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif"

In diesem Zusammenhang plädierte Kramp-Karrenbauer für ein Bündel an Maßnahmen mit einer Bepreisung von CO2 ebenso wie mit Anreizen und Entlastungen für die Bürger. Das von Umweltministerin Schulze in Gespräch gebrachte Verbot neuer Ölheizungen ab 2030 lehnte die CDU-Vorsitzende ab und bekräftigte stattdessen ihren Vorschlag für eine Abwrackprämie.



Zudem sprach sie sich für eine niedrigere Mehrwertsteuer auf Bahntickets aus. Darüber hinaus kritisierte Kramp-Karrenbauer ein sogenanntes "Öko-Dumping" bei besonders günstigen Flugpreisen. Hier könne eine Ticketabgabe ein guter Weg sein. Kramp-Karrenbauer betonte, Klimaschutz gebe es nicht zum Nulltarif.

Klimakabinett tagt am 20. September

Das "Klimakabinett" will am 20. September über weitere Maßnahmen beraten und wohl auch Schritte beschließen. Die Fridays-for-Future-Bewegung hat für den Tag wieder größere Proteste angekündigt, die auch die deutschen Grenzen überschreiten sollen.