Der Grünen-Verkehrspolitiker Krischer hat das Konzept der CO2-Bepreisung gegen Kritik verteidigt.

Die Preise müssten die ökologische Wahrheit wiederspiegeln, sagte Krischer im Deutschlandfunk. Andere Staaten hätten inzwischen gehandelt und entsprechende CO2-Bepreisungen eingeführt. Als Beispiele nannte der stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag die Länder Schweden, Frankreich und die Niederlande. Deutschland sei nicht mehr Vorreiter in der Klima- und Umweltpolitik, so Krischer, sondern "bestenfalls Nachzügler". Er betonte, die Menschen dürften "nicht den Eindruck haben", dass die Bepreisung von CO2-Emissionen am Ende zur Finanzierung von "Staatsaufgaben oder zum Stopfen von Haushaltslöchern" diene. Das Geld müsste an die Bürger zurückgezahlt werden, unterstrich der Grünen-Politiker.



Mit Blick auf mögliche soziale Härten durch die Einführung eines CO2-Preises warb Krischer für "flankierende" Maßnahmen. So dürften die zusätzlichen Heizkosten nicht allein "bei den Mietern landen". Es sollte auch "Druck und den Anreiz" für den Eigentümer geben, die Wohnung zu sanieren. "Deshalb sollte die CO2-Bepreisung anteilig vom Vermieter übernommen werden", so Krischer.