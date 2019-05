Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Krischer wirft der Bundesregierung Untätigkeit beim Klimaschutz vor.

Die zuständigen Minister hätten nicht geliefert, sondern nur Vorschläge gemacht, die kaum finanzierbar seien, sagte Krischer im Deutschlandfunk. Die Pläne von Bundesumweltministerin Schulze (SPD), ein Klimaschutzgesetz auch gegen Widerstand der Union durchzusetzen, seien richtig. Am Mittwoch hatte in Berlin das Klimakabinett getagt, in dessen Rahmen die Ministerien über konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz beraten.



Krischer forderte, dass vor allem Subventionen für Dieselfahrzeuge und Dienstwagen abgebaut werden müssten. Zudem widersprach er dem Vorwurf, dass die Energiewende hohe Kosten verursache. Sie diene vielmehr als Innovationsmotor, da erneuerbare Energien mehr Arbeitsplätze schafften als etwa die Kohleindustrie.