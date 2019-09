Bundesumweltministerin Schulze hat sich für ein Ende der Großen Koalition ausgesprochen, falls Union und SPD sich nicht auf ein ambitioniertes Klimapaket verständigen sollten.

Die Koalition könne nicht weitermachen, wenn sie nicht in der Lage sei, zweifelsfrei zu klären, wie Deutschland seine Klimaziele bis 2030 erreichen könne, sagte die SPD-Politikerin dem "Tagesspiegel am Sonntag". Es gehe um die Glaubwürdigkeit der Regierung. - Das sogenannte Klimakabinett der Bundesregierung will am 20. September Klimaschutz-Maßnahmen vereinbaren.



Gestern hatte die CSU ein neues Klimakonzept beschlossen. Der Vorstand billigte das Papier auf einer Klausur am Starnberger See. Darin wird vor allem auf Anreize gesetzt. Gefördert werden sollen demnach etwa der Austausch alter Heizungen, der Kauf energiesparender Haushaltsgeräte sowie energetische Gebäudesanierungen an selbst genutztem Wohneigentum.