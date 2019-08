Bayerns Ministerpräsident Söder fordert einen nationalen Konsens in der Klimapolitik.

Es brauche eine breite Verständigung über Parteigrenzen hinweg, sagte der CSU-Vorsitzende der "Passauer Neuen Presse". Dabei gehe es um einen Ausgleich zwischen den Klima-Ignoranten der AfD und jenen, die bei dem Thema völlig überdrehten wie manche Grüne. Söder verwies darauf, dass am Ende nicht nur die Große Koalition entscheiden müsse, sondern auch der Bundesrat. Am 20. September will das sogenannte Klima-Kabinett der Regierung ein Maßnahmenpaket beschließen.