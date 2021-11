Das Umweltbundesamt spricht sich in der Klimaschutzdebatte dafür aus, die Maßnahmen im Verkehrssektor zu verschärfen.

Unter anderem müssten Diesel und Benzin noch teurer werden, die Pendlerpauschale müsse abgeschafft und dafür der ÖPNV massiv ausgebaut werden, sagte der Präsident des Amtes, Messner, der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem empfiehlt er die Einführung einer Pkw-Maut und eines Tempolimits von 120. Der Verkehr steuere beim Klimaschutz in die falsche Richtung, begründete Messner die Vorschläge des Umweltbundesamts. Der Verkehrssektor sei der einzige Bereich in Deutschland, der seine Treibhausgas-Emissionen gegenüber 1990 nicht gemindert habe. Mit dem, was aktuell geplant sei, verfehle man die Klimaziele für 2030 deutlich.



Der Schlüssel, um diese doch noch in erreichbare Nähe zu rücken, sei der CO2-Preis. Dieser sollte Messner zufolge ab 2022 im Vergleich zur bisherigen Planung mindestens verdoppelt werden. Im Gegenzug müsse ein sozialer Ausgleich geschaffen werden. Zudem müssten die EEG-Umlage gesenkt und klimaverträgliche Antriebstechnologien gefördert werden.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.