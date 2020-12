Bundesumweltministerin Schulze will die deutschen Klimaziele beibehalten.

Die SPD-Politikerin sagte in Berlin, sie rechne nicht damit, dass mit der Erhöhung des EU-Klimaschutzziels für 2030 auch Deutschland sein Ziel nach oben schrauben müsse. EU-weite Vorgaben beispielsweise für die Energiewirtschaft, für die Modernisierung von Gebäuden oder auch für die Automobilindustrie könnten dasselbe erreichen, ohne dass man an die nationalen Ziele ran müsse. Es werde nicht weniger anstrengend für Deutschland - der Weg sei aber ein anderer, betonte Schulze. Es gebe künftig mehr europäische Regeln für alle.



Die EU-Kommission will bis Mitte nächsten Jahres Vorschriften ausarbeiten, mit denen das erhöhte Klimaziel für 2030 erreicht werden soll. Bis dahin sollen statt der bisher geplanten 40 Prozent Reduktion von Treibhausgasen 55 Prozent eingespart werden.

