Ein Bündnis von Umweltverbänden hat die Klimaschutz-Vorschläge von Bundesverkehrsminister Scheuer kritisiert.

Die beschriebenen Maßnahmen seien klimapolitisch unzureichend und beruhten auf fragwürdigen Annahmen, heißt es in einem in Berlin veröffentlichten offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel. Zudem sei damit die gebotene Minderung des Ausstoßes von Treibhausgasen nicht zu erreichen. Die Umweltverbände fordern unter anderem Quoten für den Verkauf von Elektroautos. Treibstoffe sollten stärker besteuert werden. Auch die Luftverkehrssteuer müsse steigen. An dem Aufruf beteiligten sich neben anderen die Verbände BUND, Nabu und WWF sowie die verkehrsorientierten Verbände VCD, ADFC und Allianz pro Schiene.

Sachverständigenrat für Umweltfragen für deutlich effektivere Vorschläge

Vor der Entscheidung der Bundesregierung über die weitere Klimapolitik Deutschlands mahnt auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen deutlich effektivere Vorschläge an. Das Gremium aus sieben Professoren berät die Regierung seit 1972 in Umweltfragen und verfasste nun einen offenen Brief. Darin heißt es, der Handlungsbedarf in der Klimapolitik sei erheblich. Bisher beschlossene Maßnahmen reichten nicht aus, um die gesetzten Klimaziele einzuhalten. Im Verkehrssektor genüge das bereits bekannt gewordene Paket von Bundesminister Scheuer nicht, um die Treibhausgasemissionen schnell zu senken. Die Experten schlugen stattdessen zum Beispiel eine Zulassungsquote für Elektrofahrzeuge, eine streckenabhängige Pkw-Maut sowie ein allgemeines Tempolimit vor.

"Mehr öffentlicher Nahverkehr und Radwege"

Auch der Co-Leiter des Forschungsbereichs Energiepolitik des Wuppertal-Instituts, Oliver Wagner, wirbt für eine wirksame Verkehrswende. Er sagte im Deutschlandfunk, der Verkehrsbereich sei für 30 Prozent der Emissionen verantwortlich. Deshalb müsse der öffentliche Nahverkehr verbessert und das Radwegenetz ausgebaut werden. Zugleich plädiere er für einen schnelleren Kohleausstieg. Vorrangig sei die jetzt geplante Bepreisung von Co2-Emissionen. dies sei ein wichtiger Anreiz zu Reduktion, so Wagner.



Im internationalen Vergleich betonte der Wissenschaftler, Deutschland sei die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt und habe eine Vorbildfunktion. So investiere China nach deutschem Vorbild inzwischen viel in Photovoltaik-Anlagen und Windenergie. Diese Vorbildfunktion drohe Deutschland zu verlieren, wenn man es nicht schaffe, die Versprechen zum Klimaschutz einzuhalten.



Das Wuppertal-Institut hat im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung zu diesem Thema eine Studie herausgegeben: "Die Debatte um den Klimaschutz - Mythen, Fakten, Argumente".