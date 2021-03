Der Klima-Beauftragte der neuen US-Regierung, Kerry, hat der Europäischen Union eine enge Partnerschaft im Kampf gegen die Erderwärmung angeboten.

Bei einem Besuch in Brüssel sagte Kerry, angesichts der Klimakrise müsse die Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und der EU noch stärker werden, als sie bei der Vereinbarung des Pariser Klimaabkommens 2015 gewesen sei. Der Vize-Präsident der EU-Kommission, Timmermans, erklärte bei dem Treffen, in der Klimafrage könnten beide Seiten zusammen Berge versetzen.



Die USA waren unter dem früheren Präsidenten Trump aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten. Sein Nachfolger Biden kehrte Mitte Februar in die Vereinbarung zurück.

