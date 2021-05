Der US-Klimaschutzbeauftragte Kerry hat bei seinem Besuch in Deutschland zu größeren globalen Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen.

Die Erderwärmung, die bis zum Ende des Jahrhunderts im schlimmsten Fall auf vier Grad Celsius hinauslaufe, sei eine gigantische Herausforderung, sagte Kerry bei einer Pressekonferenz in Berlin. Die Aufgabe des globalen Klimaschutzes könne nur gelöst werden, wenn alle Staaten - auch die großen Verursacher von Treibhausgasemissionen - an einem Strang zögen. Wenn die Ziele, die man sich im Jahr 2015 mit dem Pariser Klimaabkommen gesetzt habe, nicht konsequent verfolgt würden, steuere die Welt auf eine Katastrophe zu, betonte Kerry.



Kerry traf in Berlin unter anderem mit Bundesfinanzminister Scholz zusammen, der in einem Eckpunktepapier die Idee eines "internationalen Klimaclubs" anregte. Darin sollten sich diejenigen Staaten zusammenschließen, die bei diesem Thema vorangehen wollten, erklärte der SPD-Kanzlerkandidat.

