Kohlekraft soll im chinesischen Energiemix künftig eine weniger beherrschende Rolle spielen.

Das erklärte der Generaldirektor der Behörde für Klimawandel im chinesischen Umweltministerium, Li. Zwar werde noch eine gewisse Menge Kohle benötigt, man werde den Energieträger aber nicht in großem Rahmen entwickeln. Trotzdem plane China den Bau neuer Kohlekraftwerke. Diese seien aber moderner als herkömmliche Anlagen und stießen weniger Emissionen aus, sagte Li.



Klimaexperten fordern seit langem ein Verbot des Baus neuer Kohlekraftwerke. China gewinnt rund 60 Prozent seines Stroms aus Kohle. Das Land ist weltweit der größte Emittent von Treibhausgasen. Bis 2025 will Peking 20 Prozent seines Energieverbrauchs aus nicht fossilen Quellen zu beziehen. Im vergangenen Jahr kündigte Staatspräsident Xi für China Klimaneutralität bis 2060 an.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.