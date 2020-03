Zwölf EU-Länder fordern eine schnellere Überarbeitung der europäischen Klimaziele.

Das machten unter anderem Frankreich, Italien, Spanien und die Niederlande in einem Brief an den stellvertretenden Kommissionspräsidenten Timmermans deutlich. Die Länder begrüßten, dass die Behörde morgen das Ziel, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen, in einem Gesetzesvorhaben festschreiben will. Dafür müssten aber die Klimaziele für 2030 angepasst werden. Diese sehen bisher vor, die Treibhausemissionen um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 senken.