In Zürich und Basel haben Demonstranten die Eingänge von Bankhäusern blockiert und mehr Klimaschutz gefordert.

Die Proteste richteten sich vor allem gegen die Geschäfte mit Öl, Kohle und Erdgas. Ziel der Aktion war nach Angaben der Organisatoren, Profite der Banken aus fossilen Energieträgern zu verhindern.



In Köln will die Klimaschutzbewegung "Fridays For Future" von heute an fünf Tage lang rund um die Uhr demonstrieren. Für Freitag ist eine Abschlusskundgebung geplant.