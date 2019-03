Die Mitorganisatorin von "Fridays For Future", Luisa Neubauer, hat die Demonstrationen während der Schulzeit verteidigt.

Die zehntausenden Teilnehmer setzten sich über die Schulpflicht hinweg, weil ihre Zukunft ganz akut gefährdet sei, sagte Neubauer im Deutschlandfunk. Es stelle sich die Frage, "warum sollte man heute in die Schule gehen, wenn die Zukunft so massiv auf dem Spiel steht". Der Bundesvorsitzende der Schülerunion, Finn Wandhoff, meinte dagegen, das Fernbleiben vom Unterricht sei nicht gerechtfertigt: "Engagement ist total wichtig und richtig in unserer Gesellschaft, aber man darf Bildung und Engagement nicht gegeneinander ausspielen".



