Die Klimaschutzbewegung "Fridays For Future" will die weltweit erste Klimaschutz-Protestwoche heute mit neuen Großdemonstrationen und Kundgebungen beenden.

In Dutzenden Ländern sind Proteste geplant. Allein in Deutschland soll es in 65 Städten erneute Demonstrationen geben, an denen sich zehntausende Menschen beteiligen wollen - unter anderem in Berlin, Hamburg, München und Köln. Aber auch in kleineren Gemeinden und Städten wie Jüchen in Nordrhein-Westfalen oder Westerland auf Sylt sind Kundgebungen geplant. Klimaaktivistin Thunberg will an einer Großkundgebung in Montreal in Kanada teilnehmen.