An der Berliner Siegessäule harren weiter zahlreiche Klimaaktivisten des Bündnisses "Extinction Rebellion" aus.

Nach Angaben der Polizei befinden sich noch mehrere hundert Aktivisten am Verkehrsknotenpunkt im Tiergarten. Es seien zwar Beamte vor Ort, die Blockaden würden aber nicht aufgelöst. Am Nachmittag hatte die Polizei den zentralen Potsdamer Platz geräumt.



Seit Montag gehen die Aktivisten der Umweltbewegung "Extinction Rebellion" in mehreren Ländern auf die Straßen. In den kommenden beiden Wochen sind Proteste in rund 60 Städten weltweit geplant. In London wurden seit Montag 471 Menschen vorübergehend festgenommen.