Am kommenden Freitag sollen weltweit mehr als 1000 Klimaproteste stattfinden.

Das globale Netzwerk "Fridays For Future" teilte mit, bislang seien Kundgebungen in 1057 Städten in 89 Ländern geplant. Davon sollen allein in Deutschland rund 140 Protestaktionen stattfinden - so viele wie in keinem anderen Land. Unter anderem sind neben Berlin, Hamburg und München auch kleinere Städte wie Rastede, Elmshorn und Seligenstadt dabei.



Die Organisatoren rufen unter dem Motto "Global Strike For Future" in dieser Woche zu den größten bisherigen internationalen Schulstreiks auf. Sie orientieren sich an den Protestaktionen der 16-jährigen Greta Thunberg, die im August 2018 damit begonnen hatte, vor dem Parlament in Stockholm für einen stärkeren Einsatz Schwedens gegen den Klimawandel zu demonstrieren.