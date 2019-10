Im Zuge ihrer weltweiten Blockade-Aktionen will die Bewegung "Extinction Rebellion" am Vormittag den City Airport in London lahmlegen.

Die Aktion werde drei Tage dauern, teilte die Gruppe mit. Hunderte Menschen hätten ihre Teilnahme zugesagt. Der nahe der Innenstadt gelegene Flughafen erklärte, man wolle eng mit der Londoner Polizei zusammenarbeiten, um die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten.