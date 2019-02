Die Schulministerin von Nordrhein-Westfalen, Gebauer, hat wegen der Schülerdemos für mehr Klimaschutz alle Schulen aufgefordert, die Schulpflicht durchzusetzen.

Die Teilnahme an einem Schülerstreik während der Unterrichtszeit sei grundsätzlich unzulässig, heißt es in dem inzwischen auch öffentlich einsehbaren Rundschreiben des Ministeriums. Eine Beurlaubung der Schüler komme nicht in Betracht, betont die FDP-Politikerin. Bei einer Verletzung der Teilnahmepflicht sollten vielmehr Maßnahmen angewandt werden. Das Ministerium verweist dann mit einem Link auf die im Landesschulgesetz grundsätzlich möglichen Ordnungsmaßnahmen, die von der "erzieherischen Einwirkung" bis zur "Verweisung von allen öffentlichen Schulen" gehen können.



Gestern hatte Niedersachsens Ministerpräsident Weil Unterstützung für die freitäglichen Schülerdemos geäußert. Er finde es ausdrücklich richtig und könne gut es nachvollziehen, dass junge Leute sich größte Sorgen wegen des Klimawandels machten, sagte der SPD-Politiker nach einem Treffen mit Vertretern der Schüler, die die Proteste in Hannover organisieren. Gleiches gelte für ihre Unzufriedenheit damit, was bislang geschehen sei.

"Lokführer streiken auch nicht in ihrer Freizeit"

Die niedersächsische Landesregierung betonte allerdings zugleich, sie könne und wolle nicht zum Schulschwänzen aufrufen. Die Entscheidung, was mit fehlenden Schülern passiere, müssten die Lehrer und Schulleiter vor Ort entscheiden, hieß nach Angaben der NDR aus dem Kultusministerium. Einige Schüler verteidigten die Kundgebungen während der Schulzeit: "Lokführer streikten auch nicht in ihrer Freizeit."



Die Eindrücke der Schülerinnen und Schüler von dem Gespräch mit Weil fielen unterschiedlich aus. Weil habe die Kritikpunkte gut nachvollziehen können, sagte die 17-jährige Lou Franka Töllner. Daniel Braun, 18 Jahre, resümierte, leider habe man von Weil wenig konkrete Vorschläge für Lösungen in Niedersachsen gehört.

Weniger Teilnehmer als zuvor

Auch gestern waren bundesweit wieder hunderte Schülerinnen und Schüler auf die Straße gegangen. Hintergrund ist die auf die schwedische Schülerin Greta Thunberg zurückgehende Kampagne #FridaysForFuture. Nach ihrem Vorbild gehen Jugendliche in verschiedenen Staaten während der regulären Unterrichtszeit auf die Straße.



Derweil diskutieren auch die Teilnehmer darüber, wie es weitergehen könnte. In Köln seien beispielsweise weniger zusammengekommen als in der Woche zuvor, berichtet DLF-Reporterin Anh Tran. Angesichts der bevorstehenden Abiturprüfungen sei es schwer, jeden Freitag teilzunehmen, erläuterte ein Schüler. Es wäre vielleicht besser, wenn nur noch an bestimmten Freitagen demonstriert würde, aber dafür mit mehr Teilnehmern.



In der belgischen Hauptstadt Brüssel hatten sich in dieser Woche 11.000 Menschen an den Protesten beteiligt.