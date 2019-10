Die Polizei hat damit begonnen, eine Blockadeaktion der Naturschutzgruppe "Extinction Rebellion" vor dem Potsdamer Platz zu räumen.

Die Beamten trugen mehrere Demonstranten weg und nahmen ihre Personalien auf, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Zuvor hatte die Polizei ihnen in Durchsagen angeboten, ihre Kundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz fortzusetzen.



Aktivisten demonstrieren in Großstädten weltweit für strengere Klimaschutzmaßnahmen. In Berlin besetzten sie Straßen. Extinction Rebellion hat für die gesamte Woche zu zivilem Ungehorsam aufgerufen. Die ehemalige Seenotretterin Rackete forderte die Bundesregierung auf, den ökologischen Notstand auszurufen. Berlins Innensenator Geisel sagte im Rundfunk Berlin-Brandenburg, man werde den Aktionen mit Augenmaß begegnen. Wenn Gewalt angewendet werde, sei man aber bereit, energischer vorzugehen.



Bei Kundgebungen in London wurden nach Angaben der Polizei mehr als 130 Demonstranten festgenommen. Proteste gab es auch im australischen Sidney. Im neuseeländischen Wellington belagerten Aktivisten ein Regierungsgebäude.



