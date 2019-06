Im rheinischen Braunkohlerevier ist die Polizei nach der Erstürmung des Tagebaus Garzweiler Zwei auch heute früh noch im Einsatz.

Ein Sprecher der Polizei Aachen sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Abtransport der Aktivisten stehe kurz vor dem Abschluss. Man versorge sie mit Lebensmitteln und Getränken. Das Aktions-Bündnis "Ende Gelände" twitterte am Morgen, dass "größere Mengen Aktivist*innen freigelassen" würden. Wie lange die Räumungsaktion dauert, ist noch nicht klar. Eine Sprecherin von "Ende Gelände" sagte, dass die Polizei "massiv" gegen die Demonstranten vorgehe.



Mehrere Hundert Unterstützer des Bündnisses "Ende Gelände" hatten Samstag-Mittag Polizei-Sperren durchbrochen und waren auf das Areal gelaufen. Außerdem hatten die Aktivisten eigenen Angaben zufolge einen Bagger besetzt. RWE teilte mit, man habe vier von sechs Produktionseinheiten aus Sicherheitsgründen gestoppt.



Den Behörden zufolge wurden in Garzweiler acht Beamte verletzt. Über verletzte Aktivisten gibt es bisher keine Angaben, auch nicht über die Zahl der in Gewahrsam genommenen Menschen. Die Polizei widersprach aber Berichten, die Demonstranten würden nicht vom Gelände gelassen und auch nicht mit Nahrung und Getränken versorgt.