Die schwedische Klimaaktivistin Thunberg nimmt am Nachmittag in Washington an einem Schulstreik teil.

Die Demonstrierenden wollen sich vor dem Weißen Haus versammeln. Dass Thunberg US-Präsident Trump trifft, gilt als unwahrscheinlich: Die 16-Jährige hatte bereits vor ihrer Abreise in die USA gesagt, dass sie ein Treffen mit Trump für Zeitverschwendung hält. Der US-Präsident bezweifelt, dass die Klimakrise vom Menschen mitverursacht wird.



Der größte Schulstreik in den USA für mehr Klimaschutz ist für den 20. September geplant: Dann wird Thunberg in New York an den Protesten teilnehmen. Die Schulbehörde kündigte per Twitter an, dass die Kinder und Jugendlichen, die die rund 1.700 öffentlichen Schulen der Stadt besuchen, für den Tag freigestellt werden, um sich an den Protesten zu beteiligen.