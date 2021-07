Bundesumweltministerin Schulze hat sich gegen die Subventionierung von Wald-Monokulturen ausgesprochen.

Die SPD-Politikerin sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die Schäden in den Wäldern seien nach mehreren Dürresommern historisch. Nur noch jeder fünfte Baum sei gesund - dies sei ein Warnsignal. In naturnahen Mischwäldern gehe es den Bäumen besser, fügte Schulze hinzu. Deshalb sollte der Staat gezielt den Umbau hin zu solchen klimastabilen Wäldern fördern, wo nicht allein die Holzgewinnung im Vordergrund stehe.



Schulze stellt heute im Kabinett in Berlin den neuen Waldbericht der Bundesregierung vor. Der letzte Bericht stammte aus dem Jahr 2017.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.