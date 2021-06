Als Beitrag zum Klimaschutz wäre einer Umfrage zufolge eine Mehrheit von 58 Prozent der Bürgerinnen und Bürger bereit, auf Inlandsflüge zu verzichten.

Zusätzliche 21 Prozent verzichten nach eigenen Angaben bereits heute darauf, wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland unter Berufung auf eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Forsa berichtet. Nur 18 Prozent gaben an, dass sie nicht bereit wären, vollständig auf Inlandsflüge zu verzichten. Der Rest war unentschieden.

Mehrheit für Tempolimit

Eine Mehrheit der Bevölkerung von 52 Prozent spricht sich zudem für ein allgemeines Tempolimit aus, wie es weiter hieß. 32 Prozent sind für Tempo 130, weitere zwölf Prozent halten Tempo 140 für richtig, acht Prozent wiederum wollen die allgemeine Höchstgeschwindigkeit sogar auf 120 Kilometer pro Stunde drosseln. 42 Prozent sind laut Umfrage grundsätzlich gegen ein Tempolimit. Die wenigsten Sympathien für ein Tempolimit zeigen 45- bis 59-Jährige, die zu 54 Prozent dagegen sind. Mehrheitlich dagegen sind auch die Anhängerinnen und Anhänger von FDP und AfD.

Einschränkung von Kreuzfahrten

Beim Thema Kreuzfahrten sind 56 Prozent der Bürgerinnen und Bürger den Angaben nach der Ansicht, dass diese eingeschränkt werden sollten. 12 Prozent meinen, die Fahrten sollten völlig eingestellt werden. Nur 27 sind der Auffassung, dass Kreuzfahrtschiffe wie bisher verkehren sollten.

Aber Fleisch muss sein

Bei anderen Themen ist die Bereitschaft der Bevölkerung, persönlich einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, der Umfrage zufolge begrenzt. So wollen gut zwei Drittel (67 Prozent) nicht auf Fleisch verzichten. Die Anschaffung eines Elektroautos ist nur für ein Drittel (34 Prozent) der Befragten in den kommenden drei Jahren vorstellbar, und der Bau einer Wind- oder Wasserkraftanlage in der Nähe der eigenen Wohngegend ist nur für etwa jeden Fünften (22 Prozent) "ohne jede Einschränkung" akzeptabel.



Forsa befragte dem Bericht zufolge vom 28. bis zum 31. Mai insgesamt 1.049 Bürgerinnen und Bürger repräsentativ.