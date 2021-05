Bundesagrarministerin Klöckner spricht sich für ein gesondertes Klimapaket in der deutschen Land- und Forstwirtschaft aus.

Nur Fordern ohne zusätzliche Maßnahmen funktioniere nicht, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Erforderlich sei ein Extrabudget, aus dem etwa sogenannte Ökosystemleistungen honoriert werden könnten. Als Beispiele nannte Klöckner den Erhalt und Aufbau von CO2-Speicherkapazitäten durch Waldumbau sowie Humuserhalt und -aufbau. Auch durch Maßnahmen zur Wiedervernässung landwirtschaftlich genutzter Moorböden könnten erhebliche Emissionsminderungen erreicht werden. Darüber hinaus regte Klöckner einen breiten Einsatz von Biokraftstoffen und den Ausbau des Programms zur energetischen Verwertung landwirtschaftlicher Reststoffe an. So vermeide Gülle in Biogasanlagen den Ausstoß von Methan. Auch die Förderung des Ökolandbaus trage zu Emissionsminderungen bei, weil der Verzicht auf mineralische Düngemittel einen positiven Klimaeffekt habe.

