Mitglieder der Umweltorganisation Letzte Generation haben sich in Berlin auf einer Autobahnausfahrt festgeklebt. (Jörg Carstensen / dpa / Jörg Carstensen)

Aktionen gab es unter anderem in Hannnover, Leipzig, Magdeburg und Berlin. Dort klebten sich mehrere Aktivisten an einer Autobahnausfahrt fest. Grünen-Fraktionschefin Dröge äußerte Unverständnis über die neuen Blockaden. Sie frage sich, was die Botschaft sein solle, sagte sie im Sender RTL/ntv.

