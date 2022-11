Die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer wirft der Bundesregierung "Energie-Theater" vor. (pa/dpa/Jessica Lichetzki)

Neubauer sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, mit seiner Reise in den Senegal habe Bundeskanzler Scholz der deutschen Öffentlichkeit signalisieren wollen, die aktuelle Energiekrise zu bewältigen, erklärte Neubauer. Dabei würde Erdgas aus Westafrika frühestens 2028 hier landen, wenn Deutschland bereits mit großer Geschwindigkeit aus dessen Nutzung rauskommen müsse, betonte die Klimaschutz-Aktivistin. Neubauer sprach von einem "Energie-Theater".

Energiearmut in Afrika bekämpfen

Die Vertreterin der "Fridays For Future"-Bewegung verlangte, afrikanische Staaten beim Ausbau der Erneuerbaren Energien zu unterstützen. Es gebe bereits tragfähige, belastbare Konzept, um die Energiearmut dort mit dem Einsatz Erneuerbarer Energien zu überwinden, erklärte Neubauer. Sie forderte die Bundesregierung zudem auf, bei der bevorstehenden UNO-Klimakonferenz in Ägypten die Blockade-Haltung gegenüber Schadenersatzforderung armer Entwicklungsländer aufzugeben.

Klimaerwärmung trifft ärmere Länder besonders hart

In Scharm El Sheikh steht das in der UNO-Sprache "Loss and Damages" genannte Thema zum ersten Mal offiziell auf der Tagesordnung. Dabei geht es um finanzielle Unterstützung für die von klimabedingten Verlusten und Schäden heute schon am stärksten betroffenen Länder. Bislang lehnen es die wohlhabenden Industrie- und Schwellenländer ab, eine Kompensation zu zahlen. Laut Experten sind weltweit die armen Länder den Folgen der Klimaerwärmung insgesamt deutlich stärker ausgesetzt als die Verursacherstaaten.

