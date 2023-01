Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer. (pa/dpa/Jessica Lichetzki)

Neubauer sagte im Deutschlandfunk, über Nacht seien verschiedene Hundertschaften in dem Dorf aufmarschiert. Auf der anderen Seite sehe sie dagegen ganz viel friedlichen Protest. Die Aktivistin der Klimaschutz-Bewegung "Fridays For Future" rief die Demonstranten dazu auf, friedlich zu bleiben. Von der Politik forderte sie, die Entscheidung zum Abbaggern von Lützerath zu überdenken. Die unter dem Ort liegende Kohle werde nicht für die Energieversorgung in Deutschland benötigt, erklärte Neubauer. Der Staat verteidige einseitig Profit-Interessen von RWE. Im ZDF wies der Vorsitzende der Bündnis-Grünen, Nouripour, darauf hin, dass der Energiekonzern einen Rechtsanspruch habe. Der Streit sei durch alle Instanzen gegangen. Die politische Entscheidung sei Teil eines Kompromisses, der andererseits fünf Dörfer im Braunkohlerevier vor der Räumung bewahrt habe. Zuletzt wies das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen eine Beschwerde von Aktivisten gegen ein Aufenthaltsverbot in Lützerath ab. Dort begann die Polizei auf dem Zufahrtsgelände mit der Entfernung von Barrikaden der Umweltschützer. Die Räumung selbst werde heute aber noch nicht beginnen, erklärten die Beamten in Lautsprecherdurchsagen.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.