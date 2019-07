Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat die Überlegungen zur Einführung einer CO2-Steuer zurückgewiesen.

Zwar müsse die Regierung beim Klimaschutz mehr tun. Mit diesem Vorschlag schaffen man das aber nicht. Er belaste Viele, ohne den CO2-Ausstoß nachhaltig zu reduzieren, sagte der CDU-Politiker der Zeitung "Bild am Sonntag". Altmaier betonte, für ihn sei wichtig, dass keine Arbeitsplätze verloren gingen und dass die ländlichen Räume nicht benachteiligt würden.



Bundesumweltministerin Schulze -SPD- hatte vorgeschlagen, Kraftstoffe, Heizöl und Erdgas höher zu besteuern, um so den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. Die Milliardeneinnahmen aus der CO2-Steuer könnten dann als "Klimaprämie" an die Bürger zurückfließen.