Wirtschaftsminister Altmaier hat den Vorstoß von Umweltministerin Schulze kritisiert, die Luftverkehrsabgabe zu erhöhen.

Es sei nicht sinnvoll, über Einzelmaßnahmen zu diskutieren, sagte Altmaier in Berlin. Einseitige Positionierungen leisteten auch keinen Beitrag dazu, sich innerhalb der Bundesregierung über ein Gesamtpaket für mehr Klimaschutz zu einigen. Schulze hatte eine Erhöhung der Luftverkehrsabgabe vorgeschlagen, um auch den Flugverkehr an den Kosten für den Klimaschutz zu beteiligen. Es könne nicht sein, dass auf bestimmten Strecken Fliegen weniger koste als Bahnfahren, sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post".



In Berlin kommt am Abend das sogenannte Klima-Kabinett zusammen. Dabei wird unter anderem über eine Bepreisung von Kohlendioxid-Emissionen beraten.