Auch Russland ist dem Pariser Klimaabkommen von 2015 beigetreten.

Ministerpräsident Medwedew unterzeichnete in Moskau die entsprechende Resolution. Nach Angaben unseres Korrespondenten Grieß konnte Präsident Putin festlegen, auf welche Weise das Abkommen ratifiziert werde. Putin habe entschieden, dass das Parlament - die Duma - nicht beteiligt werde und somit die Unterschrift des Regierungschefs ausreiche.



Das Klimaabkommen sieht eine Begrenzung der Klimaerwärmung auf möglichst unter 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit vor. Es trat Ende 2016 formell in Kraft. Die US-Regierung von Präsident Trump will aus dem Vertrag aussteigen.



Putin hatte die Ratifizierung im Juni angekündigt und damit begründet, dass Russland den Klimawandel besonders stark spüre. Welche konkreten Schritte das Land vornimmt, ist noch offen. Russland ist bis heute einer der größten Treibhausgasemittenten der Welt und stark von Öl- und Gasexporten abhängig.