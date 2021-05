Bundeskanzlerin Merkel hat es abgelehnt, den für 2038 vereinbarten Kohleausstieg vorzuziehen.

Die von den Beschlüssen betroffenen Menschen bräuchten ein Stück Verlässlichkeit auf dem Weg hin zu Klimaneutralität, sagte Merkel beim 3. Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt am Main. Sie wolle das Paket nicht nach einem Jahr wieder aufschnüren. Die CDU-Politikerin fügte hinzu, auch der CO2-Preis im europäischen Emissionshandel könne dafür sorgen, dass weniger Braunkohle zur Stromerzeugung genutzt wird. Die Klimaaktivistin Neubauer sagte bei der Diskussionsrunde mit der Kanzlerin, die Bundesregierung habe über Jahrzehnte hinweg den Klimaschutz nicht nur verschlafen, sondern ihn blockiert. Junge Menschen hätten erst die Regierung beim Verfassungsgericht verklagen müssen, bevor sich diese zu konsequenteren Klimazielen durchgerungen habe.



Die Bundesregierung hatte sich vor wenigen Tagen auf eine Verschärfung ihrer Klimaschutzziele verständigt. Der Gesetzentwurf schreibt vor, dass Deutschland bis 2045 - also schon fünf Jahre früher - klimaneutral sein soll.

