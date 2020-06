Sechzehn deutsche Banken haben sich in Frankfurt am Main zu einer klimagerechten Unternehmenspolitik verpflichtet.

In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, die Finanzhäuser wollten ihre Kredit- und Investmentgeschäfte in Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen bringen. Zudem einigten sich die Unterzeichner darauf, bis 2022 Methoden zur Messung der Nachhaltigkeit in den Unternehmen zu installieren. Jährlich soll über den Fortschritt berichtet werden.