Der Bauernverband hat Forderungen zurückgewiesen, die Zahl der Nutztiere in Deutschland zu reduzieren, um das Klima zu schützen.

Generalsekretär Krüsken sagte, nicht die Fleischerzeugung an sich sei klimaschädlich. Es komme vielmehr darauf an, wie klimaeffizient die Tiere gefüttert und gehalten würden.



Mehrere Umweltverbände hatten verlangt, die Zahl der Nutztiere zu begrenzen. Anderenfalls seien die Klimaschutzziele in der Landwirtschaft nicht zu erreichen.