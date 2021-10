Die Kosten für den Klimaschutz werden nach Einschätzung des Wirtschaftswissenschaftlers Oliver Holtemöller unweigerlich dazu führen, dass die Menschen weniger Geld für den privaten Konsum zur Verfügung haben.

Die Belastungen könnten nicht vollständig kompensiert werden, sagte der stellvertretende Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle im Deutschlandfunk. Er betonte, alles, was CO2-Emissionen verursache oder beinhalte, werde in Zukunft teurer. Dadurch bleibe am Ende weniger für andere Ausgaben übrig.



Der Ökonom verwies zudem darauf, dass in den kommenden Jahren - auch wenn es keine Steuererhöhungen gebe - mit erheblich steigenden Sozialabgaben zu rechnen sei. Dies gehe "glasklar" aus dem Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP hervor.



Holtemöller forderte die Politik auf, den Menschen "ganz klar zu sagen, was die ökonomischen Folgen des Ausstiegs aus fossilen Energieträgern sein werden". Wichtig sei außerdem ein sozialer Ausgleich, weil die Kosten in der Bevölkerung ungleich verteilt sein würden. Nur so könne man bei der Bevölkerung Akzeptanz für die geplanten Maßnahmen erreichen, betonte der Wirtschaftsforscher.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.