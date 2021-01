Im Rahmen eines Klimaschutzprogramms hat US-Präsident Biden ein Moratorium für neue Öl- und Gasbohrungen bekanntgegeben.

Die Regierung werde vorerst keine neuen Erschließungsrechte auf bundeseigenem Land oder im Meer vergeben. Alle bereits bestehenden Genehmigungen würden einer strengen Überprüfung unterzogen, heißt es in einer Erklärung des Weißen Hauses. Im Gegenzug sollen Erneuerbare Energien ausgebaut werden. Zudem unterzeichnete Biden eine Präsidentenverfügung, die den Klimaschutz in das Zentrum der nationalen Sicherheits- und Außenpolitik der Vereinigten Staaten stellt.



Für den 22. April laden die Vereinigten Staaten zu einem internationalen Klimagipfel ein. An dem Tag jährt sich die Unterzeichnung des Pariser Klimaschutzabkommens, dem die USA nach Bidens Amtsübernahme wieder beigetreten sind.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.