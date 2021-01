Die Bundesregierung will in den nächsten Jahren rund 700 Millionen Euro für die Forschung im Bereich Wasserstoff bereit stellen.

Forschungsministerin Karliczek stellte dazu in Berlin drei Leitprojekte vor, die gefördert werden sollen. Konkret geht es um die Serienherstellung sogenannter Elektrolyseure. Das sind Geräte, in denen mit Hilfe von Strom Stoffe umgewandelt werden, etwa Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff.



Die beiden anderen Projekte befassen sich mit der Erzeugung von Wasserstoff durch Windenergie auf dem Meer und dem sicheren Transport von Wasserstoff. Der Energieträger gilt als wichtiger Baustein für den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft, da er sauber verbrennt.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.